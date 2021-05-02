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Минздрав назвал ситуацию с коронавирусом в России напряжённой

12:11
  • воскресенье
  • 02 мая 2021

Под наблюдением врачей остаются 300 тысяч человек

Ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой. Такую оценку дал министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Ситуация с коронавирусом остаётся напряженной, под наблюдением находится более 300 тысяч больных с коронавирусом", - сказал министр в эфире телеканала "Россия-1".
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Он также уточнил, что для формирования популяционного иммунитета, который даст общую защиту необходимо около 70 миллионов человек с антителами к коронавирусу. Специалисты говорят, что столько людей должны или переболеть, или привиться от коронавируса.  

По данным на 2 мая, с начала пандемии в России заразились коронавирусом 4 823 255 человек, умерли с начала пандемии 110 862 заболевших. Прививку к этому дню сделали более 19 миллионов россиян.

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