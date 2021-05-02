Больше 300 заявок за месяц поступило в волонтёрский штаб Евгения Попова

Добровольцы активно помогают москвичам

В волонтёрский штаб журналиста Евгения Попова поступило около 350 обращений. 200 заявок уже обработаны. Волонтёры помогают маломобильным, пожилым и одиноким людям, в штабе трудятся около ста человек - 30-45-летние москвичи с активной жизненной позицией.

Самые распространённые просьбы – купить продукты и лекарства, выгулять домашних животных, вынести мусор, помочь по хозяйству, оплатить счета за коммунальные услуги, записать на приём к врачу.

Евгений Попов считает, что волонтёрство – очень нужная, важная и непростая миссия. "Это внутренняя потребность человека делать добро, которая не зависит от пандемии, погоды или ещё каких-то условий. Волонтеры не делят людей по возрасту, образованию, идейным предпочтениям. Мы откликаемся на запросы всех без исключения жителей", - говорит журналист.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram