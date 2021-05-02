ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ректор РХТУ Мажуга презентовал "Карту героев" северо-запада Москвы

13:02
  • воскресенье
  • 02 мая 2021

На ней указаны места, связанные с военной историей

В Северо-Западном округе Москвы находится больше всего памятных мест, связанных с именами героев Великой Отечественной войны. В честь них названы площади и проспекты, улицы и бульвары.
Ректор РХТУ Мажуга: Только наука спасет мир от грядущих вызовов

В преддверии Дня Победы увидела свет "Карта героев", на которой можно найти какие места Северо-Западного округа носят имена участников войны.

Как рассказал ректор РХТУ имени Менделеева Александр Мажуга, карта также содержит список наиболее значимых разработок сотрудников его института до войны и в её время. В частности, химики вуза помогли создать особый порох для легендарных "Катюш".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ректор РХТУ Александр Мажуга
Ректор РХТУ Александр Мажуга
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.