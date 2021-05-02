Ректор РХТУ Мажуга презентовал "Карту героев" северо-запада Москвы

На ней указаны места, связанные с военной историей

В Северо-Западном округе Москвы находится больше всего памятных мест, связанных с именами героев Великой Отечественной войны. В честь них названы площади и проспекты, улицы и бульвары.

В преддверии Дня Победы увидела свет "Карта героев", на которой можно найти какие места Северо-Западного округа носят имена участников войны.

Как рассказал ректор РХТУ имени Менделеева Александр Мажуга, карта также содержит список наиболее значимых разработок сотрудников его института до войны и в её время. В частности, химики вуза помогли создать особый порох для легендарных "Катюш".

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