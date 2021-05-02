Общественник Тимофей Баженов напомнил о правилах разведения костра в городе

Для приготовления шашлыков в парках есть зоны для пикников

Журналист Тимофей Баженов напомнил москвичам о правилах разведения костров. Устраивать пикники можно во всех парках и зелёных зонах Москвы, но при этом жарить шашлыки в городе разрешено только в специально отведённых для этого местах.

В парках специально для таких случаев оборудованы пикниковые зоны. В лесу разводить костры крайне нежелательно, отметил Баженов. За это можно получить штраф.

Журналист попросил горожан не забывать о правилах общественной гигиены и всегда уносить с собой мусор, оставшийся после застолья на природе. Баженов также напомнил о том, что в Москве продолжают действовать санитарные правила в связи с коронавирусом: гражданам нужно носить маски и перчатки в общественных местах.

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