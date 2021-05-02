Вассерман посоветовал не экспериментировать с 4-дневной рабочей неделей

Сначала надо всё обдумать и рассчитать

В России продолжается дискуссия вокруг четырёхдневной рабочей недели. Политический консультант и публицист Анатолий Вассерман выступил против экспериментов в этой области. Он полагает, что прежде чем претворять идею в жизнь, необходимо провести комплексное исследование на эту тему.

По мнению Вассермана, нужно понять сможет ли повышение производительности труда при укороченной рабочей неделе компенсировать потери пятого дня. Это может привести к уменьшению зарплаты у работающих в таком режиме граждан, полагает эксперт.

Поскольку у нас довольно много коротких рабочих недель с праздниками, то, думаю, есть достаточный статистический материал, чтобы оценить, как влияет сокращение рабочей недели на производительность труда.

Идея о введении четырёхдневки, по словам Вассермана, это просто красивые слова, не подкрепленные никакими расчётами. Именно поэтому спешить с внедрением этого нововведения не стоит.

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