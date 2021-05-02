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Привитым от коронавируса рекомендовано сдавать тесты после возвращения из-за границы

16:53
  • воскресенье
  • 02 мая 2021

Нет гарантии того, что они не опасны для окружающих

Всем привившимся россиянам, побывавшим за границей, необходимо сдавать тесты на коронавирус. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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По её словам, в научном сообществе нет уверенности в том, что привитый человек не может быть носителем вируса. "Пока у нас не накоплено такого объёма информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что, если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен", - сказала Голикова.

Пренебрегать ПЦР-тестированием вице-премьер не советует до тех пор, пока учёные и власти изучают весь арсенал мер борьбы с COVID-19 для упрощения жизни граждан.

Ранее Роспотребнадзор обязал всех россиян, побывавших за границей, дважды сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Причём, между первым и вторым анализом должно пройти не менее суток, а сдать оба теста необходимо в течение пяти дней с даты возвращения. До получения результатов граждане, вернувшиеся из-за рубежа  обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства.

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