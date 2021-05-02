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Американский корабль с астронавтами приводнился в Атлантике (видео)

15:02
  • воскресенье
  • 02 мая 2021

На МКС остались семь человек

В Мексиканском заливе приводнился американский космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Трансляцию вело агентство NASA. Оно опубликовало кадры посадки на YouTube.

В капсуле находились астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Соичи Ногучи. Их взяло на борт поисково-спасательное судно GO Navigator. Затем астронавты выбрались из корабля.

На МКС остались американцы Шейн Кимброу, Меган МакАртур, Марк Ванде Хай, японец Акихико Хосидэ, француз Тома Песке и россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров.

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Корабль Crew Dragon с астронавтами приводнился
Корабль Crew Dragon с астронавтами приводнился
Корабль Crew Dragon с астронавтами приводнился
Корабль Crew Dragon с астронавтами приводнился
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