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Ничего святого: националисты устроили провокацию в Одессе

15:37
  • воскресенье
  • 02 мая 2021

Радикалы прошли маршем по улицам города

Украинские националисты в очередной раз показали своё отношение к гражданам страны, которые отрицают идеи фашизма и уничтожения всех неугодных. В годовщину трагедии в Доме профсоюзов радикалы провели шествие под своими флагами, назвав его "Маршем защитников Одессы".
Коломойский: Горжусь тем, что произошло в Одессе 2 мая

По информации портала Strana.ua, в акции приняли участие более 400 человек. При этом активисты считают 2 мая не днём траура, а днём своей победы.

Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе погибли 48 человек. Это были сторонники Антимайдана. Их загнали в Дом профсоюзов активисты Евромайдана и футбольные ультрас. Здание подожгли и многие находившиеся в нём фактически сгорели заживо, другие получили тяжёлые травмы, прыгая из окон.

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