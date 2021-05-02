В ДНР перехватили летевший в сторону храма беспилотник со взрывчаткой

Ополченцы посадили аппарат

Ополченцы Донецкой народной республики сообщили о перехвате украинского беспилотника с зарядом взрывчатки. Дрон летел в сторону храма Петра и Павла в населённом пункте Ясиноватая в пригороде Донецка.

Аппарат запустили со стороны позиций 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ополченцы принудительно посадили беспилотник, при падении он сбросил боеприпас, но никто не пострадал.

При изучении дрона выяснилось, что это - квадрокоптер, переоборудованный кустарным способом в ударный. В момент полёта беспилотника в церкви шло освящение куличей и яиц по случаю Пасхи, сообщает РИА Новости.

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