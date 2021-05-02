ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ДНР перехватили летевший в сторону храма беспилотник со взрывчаткой

16:09
  • воскресенье
  • 02 мая 2021

Ополченцы посадили аппарат

Ополченцы Донецкой народной республики сообщили о перехвате украинского беспилотника с зарядом взрывчатки. Дрон летел в сторону храма Петра и Павла в населённом пункте Ясиноватая в пригороде Донецка.  
В ДНР заявили об обстрелах ВСУ окраин Донецка

Аппарат запустили со стороны позиций 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ополченцы принудительно посадили беспилотник, при падении он сбросил боеприпас, но никто не пострадал.

При изучении дрона выяснилось, что это - квадрокоптер, переоборудованный кустарным способом в ударный. В момент полёта беспилотника в церкви шло освящение куличей и яиц по случаю Пасхи, сообщает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Бойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.