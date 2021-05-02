Маски сброшены: Прилучный рассказал об отношениях с новой пассией

Мирослава Карпович поладила с детьми актёра

33-летний Павел Прилучный чувствует себя ребёнком рядом с новой избранницей – 35-летней Мирославой Карпович. Актёр впервые откровенно рассказал об отношениях со своей новой пассией после ухода из семьи.

Главный мажор страны дал интервью телеведущему Вадиму Вернику. "Мы оба с опытом: я взрослый, она взрослая. Но всё равно я ребёнок: так или иначе все мужчины – дети", - цитирует Павла kp.ru (Комсомольская правда").

В интервью Прилучный рассказал о положительных качествах женщины, к которой он ушёл от Агаты Муцениеце. Оказывается, Карпович прекрасно ладит с его детьми – сыном Тимофеем и дочерью Мией. "Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детками, и мои её обожают, они с ней занимаются", - заявил актёр.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в прошлом году после 10 лет брака. Артист ушёл от жены к коллеге по цеху Мирославе Карпович. Долгое время все стороны этого любовного треугольника скрывали информацию о своей личной жизни. Но сейчас уже известно, что супруги расстались не слишком мирно, однако сумели сохранить хорошие отношения ради детей.

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