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Синоптики предсказали аномальные ливни в Москве

18:44
  • воскресенье
  • 02 мая 2021

Выпадет почти половина месячной нормы осадков

3 мая Москву накроет сильный ливень, выпадет до 44% месячной нормы осадков. С запада на столицу идёт циклон, который принесёт дожди с грозами. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 километров в час, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями", - предупредил синоптик.

Сильные дожди ожидаются также в Брянской, Калужской и Тульской областях. При этом температура в Центральной России поднимется, ожидается местами до плюс 20 градусов.

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