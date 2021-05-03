Более 8 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России

В Минздраве называют ситуацию напряжённой

За сутки в России зафиксировано 8 489 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 831 744 человека с COVID-19, умерло 111 198 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 635 больных, всего в столице 1 101 353 инфицированных, скончались 18 486 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

В России выпустили первую партию вакцины от коронавируса для животных. Её разработкой занимался научный институт Россельхознадзора. На рынок поступило 17 тысяч доз препарата, их уже забронировали несколько городов и регионов России. Ранее специалисты говорили, что вакцина будет предназначаться, в первую очередь, для норок. Среди них выявлена высокая вероятность заражения коронавирусом.

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