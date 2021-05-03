ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

11:46
  • понедельник
  • 03 мая 2021

За сутки вылечились 1408 человек

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 408 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 996 373.
Минздрав назвал ситуацию с коронавирусом в России напряжённой

Заболеваемость в Москве превышает средние показатели по стране, эпидемиологическая ситуация напряженная, сообщило на прошлой неделе городское управление Роспотребнадзора на своем сайте. В связи с длинными праздниками граждан просят соблюдать меры предосторожности и санитарные правила. Москвичам рекомендовали оставаться дома, встретить праздники в кругу семьи и ограничить посещение массовых мероприятий.

По данным на 3 мая, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 831 744 пациентам, умерли с начала пандемии 111 198 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 101 353, в мире более 152 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более трёх миллионов человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.