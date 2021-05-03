В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

За сутки вылечились 1408 человек

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 408 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 996 373.

Заболеваемость в Москве превышает средние показатели по стране, эпидемиологическая ситуация напряженная, сообщило на прошлой неделе городское управление Роспотребнадзора на своем сайте. В связи с длинными праздниками граждан просят соблюдать меры предосторожности и санитарные правила. Москвичам рекомендовали оставаться дома, встретить праздники в кругу семьи и ограничить посещение массовых мероприятий.

По данным на 3 мая, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 831 744 пациентам, умерли с начала пандемии 111 198 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 101 353, в мире более 152 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более трёх миллионов человек.

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