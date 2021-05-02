Чешские власти не могут определиться с версией о взрывах на военных складах

Глава Минюста и премьер-министр спорят между собой

В Чехии стали достоянием общественности новые разногласия властей по вопросу – кто же на самом деле взорвал склады с боеприпасами в 2014 году. Премьер-министр Андрей Бабиш настаивает на единственной версии – с участием агентов российских спецслужб Петрова и Баширова, которых раньше Лондон бездоказательно обвинял в отравлении двойного агента Скрипаля. В свою очередь глава Минюста Мария Бенешова уверена, что версий более двух, сообщает Чешское телевидение.

На прошлой неделе президент Чехии Милош Земан признался, что в отчётах спецслужб русская версия не нашла своего подтверждения. Глава государства озвучил предположение, что причиной взрывов могло стать неосторожное обращение с боеприпасами. Земан призвал не делать поспешных выводов и дождаться итогов расследования, чем вызвал гнев сторонников русской версии.

В апреле Прага обвинила Москву в организации взрывов во Врбетице в 2014 году. Тогда сдетонировал склад боеприпасов, предназначенных для поставки на Украину. Чехия выслала российских дипломатов, Россия ответила тем же.

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