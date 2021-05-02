"Наступят последние времена": Захарова обратилась к больным пропагандой странам

Европа решила бороться с "российской пропагандой"

На Смоленской площади в день Святой Пасхи ответили главе британского МИДа словами святого Антония – раннехристианского подвижника и пустынника. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова привела в эфире радио "Говорит Москва" актуальную для нынешней международной ситуации цитату.

Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы.

Захарова предложила задуматься - почему насквозь больные пропагандой страны обвиняют в собственных грехах Россию.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб предложил странам G7 разработать механизм для борьбы с российской дезинформацией и пропагандой. Подобные заявления в Москве и раньше не оставляли без ответа, подчёркивая, что Россия не приемлет вмешательства в свои дела.

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