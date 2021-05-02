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Москвичей предупредили об усиленном санитарном контроле в транспорте

19:44
  • воскресенье
  • 02 мая 2021

Нарушителей стало больше

В Москве до 10 мая будет действовать усиленный режим проверки соблюдения санитарных правил в общественном транспорте. Более 1 200 контролёров будут проверять пассажиров на наличие медицинских масок и перчаток, сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
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В апреле в столичном транспорте было выявлено на 12% больше нарушений масочно-перчаточного режима. Всего зафиксировано более 56 тысяч нарушений. По статистике, 70% пассажиров в метро снимают перчатки после прохода через турникеты. Поэтому в вагонах подземки работает больше контролёров, чем обычно.

Обязательный масочно-перчаточный режим был введён в Москве в апреле 2020 года на весеннем пике заболеваемости коронавирусом. Штраф за его нарушение – пять тысяч рублей.

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