Жапаров заявил об угрозе территориальной целостности Киргизии

Президент призвал создать комиссию по установлению мира с Таджикистаном

Территориальная целостность Киргизии находилась под угрозой во время недавнего приграничного конфликта с Таджикистаном. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в обращении к нации.

"Обе стороны не должны допустить продолжения вооруженного столкновения! Потому что мы вечные соседи. Наша цель - благополучие нашего народа, территориальная целостность нашей страны", - сказал глава государства.

Он предложил создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон. Жапаров также поблагодарил пограничников за их самоотверженность. "В результате бесстрашной и упорной защиты границ пограничниками и силовыми органами Кыргызстана начались переговоры, и был определен только дипломатический путь решения конфликта", - отметил он.

29 апреля между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана произошёл конфликт из-за проблем с демаркацией границы, он перерос в вооруженное противостояние военных. Перестрелки длились более шести часов на разных участках границы. Есть погибшие и раненые с обеих сторон, в том числе, среди гражданского населения. Спустя некоторое время сторонам удалось договориться о прекращении огня, войска были отведены.

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