На базе Хмеймим прошли спортивные соревнования

Победители получили достойные призы

В пункте базирования Хмеймим в Сирии проходит активная подготовка ко Дню Победы. Лётчики уже провели репетицию воздушной части парада. Причём, эти построения наши пилоты отрабатывают совместно с сирийскими коллегами. Вместе они участвуют и в спортивной подготовке, сообщает "ТВ Центр"..

Команда Сирии - с одной стороны, России - с другой. Спортсмены с таким азартом тянут канат, словно на кону олимпийское золото. Несколько мощных, отработанных рывков, и победа у наших военных. Кроме перетягивания каната, ещё – волейболу, в этом виде наши оказались сильнее. И ещё - футбол. Тут уж сирийцы традиционно фавориты. Футбол для них, такая же культовая игра, как для бразильцев.

После матчей наши офицеры и сержанты охотно делились своими секретами. Техникой того же рывка гири, пасами в волейболе или футбольными финтами. И хотя, в таких случаях говорят, что побеждает дружба, но сильнейших всё же ждали заслуженные призы - пасхальные куличи и кубки.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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