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В Курганской области из-за пала травы сгорели 7 домов

10:10
  • понедельник
  • 03 мая 2021

Пожарные задействовали вертолёт

Пожарные в Курганской области боролись с огнём в одном из садоводческих товариществ. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на заброшенные дачные дома.
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В тушении были задействованы 111 человек и 45 единиц техники, в том числе, вертолёт Ми-8. С его помощью на участки интенсивного горения было сброшено более ста тонн воды, сообщает "ТВ Центр".

К вечеру 2 мая пожар был локализован на площади девять гектаров. Сгорели семь домов, люди не пострадали. По предварительным данным, возгорание произошло по вине местных жителей, которые жгли сухую траву.

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