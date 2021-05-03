"Зенит" в седьмой раз стал чемпионом России

Команда одержала победу над "Локомотивом"

В Петербурге болельщики минувшей ночью отмечали победу "Зенита" в чемпионате России по футболу. Сине-бело-голубые завоевали этот титул в седьмой раз, разгромив на домашней арене московский "Локомотив".

В ворота соперника угодили шесть мячей. Капитан команды Артём Дзюба на церемонии награждения появился в костюме героя кинокомикса - Дэдпула, а медаль он отдал сыну, вместе с которым вышел на поле.

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что Райан Рэйнольдс, который исполнил роль голливудского супергероя, в соцсетях отметил лайками фотографии со стадиона "Газпром-арена".

В честь победы "Зенита" небо над северной столицей украсил праздничный салют, а небоскрёб Лахта-центр сменил подсветку, окрасившись в цвета петербургской команды, сообщает "ТВ Центр".

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