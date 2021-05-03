Собянин призвал москвичей не забывать о правилах безопасности на водах

Скоро начнётся новый купальный сезон

В этом году в Москве откроют новую уже 25-ю станцию городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Об этом рассказал сегодня мэр Сергей Собянин в своём блоге. Станция будет расположена на юге мегаполиса. В её зоне ответственности - новые парки "Братеевская пойма" и "Капотня".

Столичные водные спасатели недавно отметили 25-летний юбилей. Сейчас служба оснащена самым современным оборудованием. Суда на воздушной подушке позволяют проводить патрулирование на любой поверхности - на воде, льду и даже болотистой местности. В распоряжении и специальные беспилотники, сообщает "ТВ Центр".

Мэр попросил москвичей не забывать о правилах безопасности на водах в связи со скорым открытием купального сезона.

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