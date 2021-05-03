Сергунина: Приём заявок на субсидию для участников МИК продлён до 1 июля

Упрощена процедура рассмотрения

До 1 июля продлён приём заявок на городскую субсидию на инжиниринг, предназначенную для участников Московского инновационного кластера. Этот срок заканчивался 30 апреля. Субсидия компенсирует до половины расходов на создание или модернизацию продукта, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Возместить можно затраты на все работы - разработку конструкторской и технологической документации, изготовление и проведение испытаний прототипов и опытных образцов, а также приобретение, монтаж и пусконаладку оборудования и средств измерений.

По словам Сергуниной, в прошлом году участники кластера получили около 300 миллионов рублей в качестве помощи. Поддержку получили, в частности, разработчики умных счётчиков электроэнергии и имплантов для черепа. В этом году приём заявок упрощён – теперь можно дополнить пакет документов уже после его отправки на рассмотрение

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