ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Центральную Россию залило дождями

12:08
  • понедельник
  • 03 мая 2021

В Москве всю ночь шёл сильный ливень

Ливни, грозы и шквалистый ветер обрушились на Центральную Россию. В Белгородской, Тверской, Рязанской областях - ещё и град. В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности. По прогнозам, за сутки может выпасть почти половина месячной нормы осадков.
Синоптики предсказали аномальные ливни в Москве

Мощный циклон принёс непогоду и на Камчатку. Весна тут всё больше напоминает позднюю осень. За окном снег и холод. Праздничное настроение испортил Охотоморский циклон, сообщает "ТВ Центр".

На Западе страны небо тоже затянуто облаками. Обещанные синоптиками аномальные ливни накрыли центральную часть страны. Во всём виноват мощный североатлантический циклон.  Циклон надвигался со скоростью 40 километров в час и уже ночью обрушился сильнейшими дождями, а местами и грозами во многих областях. 

Погода будет меняться очень быстро. Циклон сместится в восточном направлении. И столица окажется в тыловой, более холодной его части. Поэтому в ночь на вторник, 4 мая похолодает до 5-7 градусов. А днём будет не намного теплее и порывы ветра до 18 метров в секунду.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сильный дождь
Сильный дождь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.