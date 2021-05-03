Центральную Россию залило дождями

В Москве всю ночь шёл сильный ливень

Ливни, грозы и шквалистый ветер обрушились на Центральную Россию. В Белгородской, Тверской, Рязанской областях - ещё и град. В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности. По прогнозам, за сутки может выпасть почти половина месячной нормы осадков.

Мощный циклон принёс непогоду и на Камчатку. Весна тут всё больше напоминает позднюю осень. За окном снег и холод. Праздничное настроение испортил Охотоморский циклон, сообщает "ТВ Центр".

На Западе страны небо тоже затянуто облаками. Обещанные синоптиками аномальные ливни накрыли центральную часть страны. Во всём виноват мощный североатлантический циклон. Циклон надвигался со скоростью 40 километров в час и уже ночью обрушился сильнейшими дождями, а местами и грозами во многих областях.

Погода будет меняться очень быстро. Циклон сместится в восточном направлении. И столица окажется в тыловой, более холодной его части. Поэтому в ночь на вторник, 4 мая похолодает до 5-7 градусов. А днём будет не намного теплее и порывы ветра до 18 метров в секунду.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram