США прокомментировали бойкот Олимпиады в Пекине

Пока решение не принято

Поедут ли американские спортсмены на зимнюю Олимпиаду в Пекине, пока неизвестно. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. До открытия Игр осталось меньше года.

Но вопрос их бойкота со стороны США остаётся открытым. В интервью телеканалу CBS глава внешнеполитического ведомства по сути дела признал: в Вашингтоне не понимают, как строить отношения с Пекином.

По словам Блинкена, китайская внешняя политика становится всё агрессивнее, страна располагает потенциалом, чтобы бросить вызов так называемому американскому порядку.

Однако открытая конфронтация Штатам не выгодна и отказаться от сотрудничества со второй экономикой мира Америка уже не может, сообщает "ТВ Центр".

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