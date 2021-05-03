ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США прокомментировали бойкот Олимпиады в Пекине

12:40
  • понедельник
  • 03 мая 2021

Пока решение не принято

Поедут ли американские спортсмены на зимнюю Олимпиаду в Пекине, пока неизвестно. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. До открытия Игр осталось меньше года.
Российским спортсменам рекомендовали привиться перед Олимпиадой

Но вопрос их бойкота со стороны США остаётся открытым. В интервью телеканалу CBS глава внешнеполитического ведомства по сути дела признал: в Вашингтоне не понимают, как строить отношения с Пекином.

По словам Блинкена, китайская внешняя политика становится всё агрессивнее, страна располагает потенциалом, чтобы бросить вызов так называемому американскому порядку.

Однако открытая конфронтация Штатам не выгодна и отказаться от сотрудничества со второй экономикой мира Америка уже не может, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Спортсмены сборной США
Спортсмены сборной США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.