Как идёт вакцинация от коронавируса в России

Открыты тысячи прививочных пунктов

Вакцинация от коронавируса в России не прекращается даже во время длинных праздников. В южной столице Кузбасса - Новокузнецке - самое большое в регионе число прививочных пунктов - 26. Ежедневно их посещают от 600 до 1000 человек, а всего в Кузбассе прививки сделали уже почти 50 тысяч. Кроме того, в регионе создан запас вакцин. Медики постоянно выезжают в торговые центры и на предприятия.

В городе Асбест Свердловской области лечебно-профилактический модуль разместили прямо возле проходной одного из градообразующих предприятий. Медики начали работу в восемь утра во время пересменки. Таким образом привиться смогли и заступающие на смену и уходящие домой сотрудники, сообщает "ТВ Центр".

В мире ситуация с коронавирусом развивается неравномерно. В Испании впервые с начала пандемии разрешили проведение корриды, а в британском Ливерпуле состоялся рок-фестиваль. Вместе с тем критической остаётся положение в Индии - там за сутки выявлено почти 370 тысяч вновь заболевших, 3400 человек умерли. Закрыты для передвижения целые штаты. Власти пытаются экстренно наладить производство кислорода. Для этого переделывают даже азотные станции. Помощь в страну идёт уже со всего мира, в том числе из России.

Новая волна коронавируса и в Аргентине. Правительство объявило ужесточение ограничений. Но люди устали от постоянно продлевающегося локдауна и реагируют на меры властей по-разному.

С неожиданным последствием пандемии столкнулись жители Косова. На минувшей неделе они не смогли купить утренние газеты. Частично признанная республика стала первой в Европе, кто остался без печатных СМИ. Ещё год назад в Косово издавались пять ежедневных газет. Несмотря на распространение интернета и телевидения, они пользовались популярностью, особенно у старшего поколения. Но коронавирус ударил по рынку рекламы и издательства потеряли значительную часть дохода.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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