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Романенко спрогнозировал сроки высадки российских лётчиков-космонавтов на Луну

13:05
  • понедельник
  • 03 мая 2021

Это нужно для развития науки

Первый российский космонавт может ступить на поверхность Луны примерно в 2030 году, сейчас идёт подготовка экипажа. Об этом сообщил лётчик-космонавт, Герой России и депутат Госдумы Роман Романенко. По его словам, в России создана специальная лунная программа, в отряде космонавтов есть пополнение.
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Освоение Луны космонавт назвал важным шагом для всего человечества. "Когда закончится жизнь на Земле и все ресурсы, нам необходимо как-то жить. Вот поэтому мы должны исследовать ближайшие планеты или добывать ресурсы для Земли", - отметил депутат.

Роман Романенко – лётчик-космонавт, дважды побывавший в космосе. Он провёл на орбите в общей сложности около 333 суток и совершил выход в открытый космос.

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