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Число заболевших коронавирусом в мире достигло 153 миллионов

20:59
  • понедельник
  • 03 мая 2021

Европа планирует открыть границы

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 153 миллиона, скончались от осложнений болезни более трёх миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил более пяти миллионов.
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По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 32,4 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 577 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 19,9 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 14,7 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,7 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Турция с 4,9 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

В Европе активно обсуждают правила въезда для иностранцев. Пока границы государств закрыты, но скоро начнётся летний туристический сезон. Еврокомиссия предложила пускать в ЕС только привитых граждан, причём исключительно одобренными в Старом Свете вакцинами. Российский "Спутник V" пока не прошёл проверку у европейского фармрегулятора и в этот список не входит.

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