Число заболевших коронавирусом в мире достигло 153 миллионов

Европа планирует открыть границы

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 153 миллиона, скончались от осложнений болезни более трёх миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил более пяти миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 32,4 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 577 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 19,9 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 14,7 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,7 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Турция с 4,9 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

В Европе активно обсуждают правила въезда для иностранцев. Пока границы государств закрыты, но скоро начнётся летний туристический сезон. Еврокомиссия предложила пускать в ЕС только привитых граждан, причём исключительно одобренными в Старом Свете вакцинами. Российский "Спутник V" пока не прошёл проверку у европейского фармрегулятора и в этот список не входит.

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