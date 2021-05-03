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Европа откроет границы только для привившихся от коронавируса

15:24
  • понедельник
  • 03 мая 2021

Скоро начнётся туристический сезон

Европа пытается определиться по вопросу открытия границ перед летним туристическим сезоном. Еврокомиссия предложила разрешить въезд в страны ЕС только привившимся от коронавируса иностранцам.
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Причём, речь идёт исключительно об одобренных в ЕС вакцинах. Российский "Спутник V" пока не входит в этот список, наш препарат только проходит экспертизу европейского регулятора.

Ещё одно условие, которое рекомендует ЕК, - вакцинацию въезжающие должны пройти не ранее, чем за две недели до поездки. Путешественники должны иметь возможность подтвердить прививку цифровым сертификатом. Как это будет происходить с российскими туристами – пока не совсем понятно. В самой Европе тоже пока нет единого паспорта вакцинации, о его введении говорят уже в течение нескольких месяцев.

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