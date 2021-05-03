Учёный Мажуга рассказал о последствиях отказа от бензиновых автомобилей в России

В стране улучшится экология

Если в России в два раза сократится число автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, то это позволит уменьшить загрязнение воздуха на 45%. Такими расчётами поделился ректор РХТУ имени Менделеева, профессор РАН Александр Мажуга. При этом, по его словам, предприятия должны будут решить вопрос с безопасной утилизацией водородных двигателей и аккумуляторов.

Сейчас в России практически весь транспорт работает на двигателях внутреннего сгорания, выхлопные газы которых ответственны за 90% загрязнения воздуха. При их сокращении и переходе на альтернативное топливо нужно будет решать вопрос безопасной утилизации двигателей автомобилей. Предприятиям для производства экологичного транспорта нужно помочь стимулирующими мерами, например, налоговыми льготами, считает Мажуга.

В апреле глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о том, что государство намерено со временем отказаться от машин с двигателями внутреннего сгорания в пользу автомобилей, работающих на водороде, электричестве и газе.

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