ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян попросили срочно покинуть Непал

14:27
  • понедельник
  • 03 мая 2021

Там ухудшается ситуация с коронавирусом

С 6 мая Непал прекращает международные авиаперелёты, внутренние уже остановлены с 3 мая. Ситуация с коронавирусом в стране ухудшается с каждым днём – в больницах нет мест, не хватает медикаментов и оборудования.
Индия обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

В связи с этим всем россиянам рекомендовано как можно быстрее покинуть Непал, а запланированные туда поездки перенести на другое время. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве.

Посол России предложил всем россиянам, которые по тем или иным причинам не могут покинуть Непал, связаться с посольством по телефонам: (+977-1) 441-21-55, 441-10-63 и (+977) 980-10-47-187.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19 в Непале
Эпидемия CoVID-19 в Непале
Эпидемия CoVID-19 в Непале
Эпидемия CoVID-19 в Непале
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.