Россиян попросили срочно покинуть Непал

Там ухудшается ситуация с коронавирусом

С 6 мая Непал прекращает международные авиаперелёты, внутренние уже остановлены с 3 мая. Ситуация с коронавирусом в стране ухудшается с каждым днём – в больницах нет мест, не хватает медикаментов и оборудования.

В связи с этим всем россиянам рекомендовано как можно быстрее покинуть Непал, а запланированные туда поездки перенести на другое время. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве.

Посол России предложил всем россиянам, которые по тем или иным причинам не могут покинуть Непал, связаться с посольством по телефонам: (+977-1) 441-21-55, 441-10-63 и (+977) 980-10-47-187.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram