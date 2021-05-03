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Путин поручил выплатить семьям с детьми по 10 тысяч рублей в августе

14:42
  • понедельник
  • 03 мая 2021

Об этом шла речь в послании к Федеральному собранию

Владимир Путин утвердил поручения для реализации своего послания Федеральному собранию. Поручения касаются более 40 озвученных президентом позиций в экономике и социальной сфере. Полный список опубликован на сайте Кремля.
Путин предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника

Речь, в частности, идёт о выплате в августе пособий в размере 10 тысяч на детей-школьников перед новым учебным годом, продлении программы туристического кэшбэка ещё на год и мерах поддержки здравоохранения.

Также глава государства поручил вернуть гражданам половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь, построить до конца 2024 года не менее 1300 школ, а до 2023 года провести бесплатно для граждан газ во всех газифицированных населённых пунктах.

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