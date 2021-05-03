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Озвучен сценарий отключения России от SWIFT

15:43
  • понедельник
  • 03 мая 2021

Пока это маловероятно

В России готовятся к отключению от международной банковской системы SWIFT: идёт межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба. Об этом в интервью Russia Today сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Европарламент подготовил резолюцию об отключении России от SWIFT

По её словам, Москва рассматривает сценарий отключения как гипотетический. Тем не менее, определённая работа по сопряжению российской  системы передачи финансовых сообщений с европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS ведётся.

Об отключении России от SWIFT всё чаще говорят в Европе и США. Нашу страну бездоказательно обвиняют во вмешательстве в дела других государств. Эксперты говорят, что сценарий отключения России от международной банковской системы маловероятен, так как это не выгодно, в первую очередь, крупным пользователям самой этой структуры.   

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