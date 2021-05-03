Озвучен сценарий отключения России от SWIFT

Пока это маловероятно

В России готовятся к отключению от международной банковской системы SWIFT: идёт межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба. Об этом в интервью Russia Today сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По её словам, Москва рассматривает сценарий отключения как гипотетический. Тем не менее, определённая работа по сопряжению российской системы передачи финансовых сообщений с европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS ведётся.

Об отключении России от SWIFT всё чаще говорят в Европе и США. Нашу страну бездоказательно обвиняют во вмешательстве в дела других государств. Эксперты говорят, что сценарий отключения России от международной банковской системы маловероятен, так как это не выгодно, в первую очередь, крупным пользователям самой этой структуры.

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