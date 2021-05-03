Европа выдвинула против России новые необоснованные обвинения

В Брюсселе возмущены российскими контрсанкциями

Руководство Евросоюза обвинило Россию в том, что её контрсанкции незаконны и у них нет никаких обоснований. Так прокомментировал ответные меры Москвы против высылки российских дипломатов из нескольких стран Старого Света официальный представитель ЕС Петер Стано.

Для выражения протеста по поводу российских санкций в Европейскую внешнеполитическую службу вызвали нашего представителя при Евросоюзе Владимира Чижова.

Петер Стано не исключил, что Европа примет новые санкции в отношении России уже в ответ на контрдействия Москвы. Пока что в ЕС нет единого мнения по этому поводу, вопрос будет обсуждаться 10 мая на Совете ЕС по иностранным делам, сообщает "Интерфакс".

30 апреля МИД России сообщил о запрете на въезд в страну для восьми граждан ЕС в ответ на введённые в марте Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан. Новый виток дипломатической войны начался после бездоказательного обвинения России в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в чешской Врбетице в 2014 году.

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