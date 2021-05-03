Сделано заявление о подготовке Украины к приёму в НАТО

Но это вряд ли произойдёт

В Европе снова стал активно обсуждаться вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО. Он станет ключевым на саммите Альянса в июне. Мало того, на встрече в Брюсселе будет обсуждаться дорожная карта по вступлению Украины в НАТО. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

"Мы будем говорить о безопасности. Думаю, что вопрос Украины и Белоруссии будет там важной темой, особенно Украины и российского присутствия у украинской границы", - сказал Дуда.

Польский лидер поддержал президента Зеленского в вопросах безопасности, но эксперты полагают, что шансов вступить в НАТО у Украины сейчас нет никаких. В первую очередь, из-за продолжающегося конфликта на юго-востоке страны. К тому же в Альянс не могут принять государство, имеющее нерешённые территориальные проблемы, а Киев, как известно, настаивает на том, что Крым является территорией Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram