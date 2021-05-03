Долина раскрыла правду о разводе с третьим мужем

Пара прожила в браке 20 лет

Лариса Долина подтвердила, что развелась со своим третьим мужем после 20 лет жизни в браке. Слухи о том, что певица больше не живёт с Ильёй Спицыным, ходили последнее время в звёздной тусовке.

На днях Лариса Александровна решила приоткрыть завесу тайны над своей личной жизнью. Она заявила, что не жалеет о своём решении и сейчас находится в статусе абсолютно свободной женщины. Но это не значит, что 65-летней звезде эстрады нужна вторая половинка.

Долина напомнила, что она уже трижды была связана узами брака, мужей в её жизни было более чем достаточно, и выходить замуж в четвёртый раз она точно не собирается, пишет "Собеседник".

Первым мужем певицы был джазовый музыкант Анатолий Миончинский, в этом браке в 1983 году родилась дочь Ангелина. Второй супруг Ларисы Долиной – бас-гитарист Виктор Митязов, третьим избранником исполнительницы стал продюсер и музыкант Илья Спицын, он на 13 лет младше Долиной.

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