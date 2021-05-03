ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Долина раскрыла правду о разводе с третьим мужем

17:34
  • понедельник
  • 03 мая 2021

Пара прожила в браке 20 лет

Лариса Долина подтвердила, что развелась со своим третьим мужем после 20 лет жизни в браке. Слухи о том, что певица больше не живёт с Ильёй Спицыным, ходили последнее время в звёздной тусовке.
Похудевшая на 21 килограмм Долина обвинила россиянок в лени

На днях Лариса Александровна решила приоткрыть завесу тайны над своей личной жизнью. Она заявила, что не жалеет о своём решении и сейчас находится в статусе абсолютно свободной женщины. Но это не значит, что 65-летней звезде эстрады нужна вторая половинка.

Долина напомнила, что она уже трижды была связана узами брака, мужей в её жизни было более чем достаточно, и выходить замуж в четвёртый раз она точно не собирается, пишет "Собеседник".

Первым мужем певицы был джазовый музыкант Анатолий Миончинский, в этом браке в 1983 году родилась дочь Ангелина. Второй супруг Ларисы Долиной – бас-гитарист Виктор Митязов, третьим избранником исполнительницы стал продюсер и музыкант Илья Спицын, он на 13 лет младше Долиной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Лариса Долина
Лариса Долина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.