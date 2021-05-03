ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прозвучало предложение о замене Манижи на "Евровидении"

18:25
  • понедельник
  • 03 мая 2021

Свою кандидатуру назвал Сергей Лазарев

Сергей Лазарев предложил отправить на "Евровидение" в Роттердам певицу Юлию Зиверт. По мнению исполнителя, она больше узнаваема и лучше подойдёт для этого конкурса.
Пугачева предложила дополнить текст песни Манижи для "Евровидения"

Лазарев не очень высоко оценивает шансы Манижи на победу. "Во-первых, она поёт на русском. Это серьёзный барьер, который помешает многомиллионной европейской аудитории понять, что же она хотела сказать. Во-вторых, тема сильной женщины также звучит в песне участницы от Мальты, и она уже в фаворитах", - сказал Лазарев в интервью kp.ru ("Комсомольской правде").

Напомним, что Сергей Лазарев дважды принимал участие в конкурсе "Евровидение" - в 2016 и 2019 годах. Оба раза он занимал третье место.

Конкурс должен пройти в голландском Роттердаме с 18 по 22 мая. Это будет юбилейное, 65-е "Евровидение". Россию представит певица Манижа с песней "Русская женщина". В прошлом году песенный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Певица Manizha (Манижа Сангин)
Певица Manizha (Манижа Сангин)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.