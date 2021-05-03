Прозвучало предложение о замене Манижи на "Евровидении"

Свою кандидатуру назвал Сергей Лазарев

Сергей Лазарев предложил отправить на "Евровидение" в Роттердам певицу Юлию Зиверт. По мнению исполнителя, она больше узнаваема и лучше подойдёт для этого конкурса.

Лазарев не очень высоко оценивает шансы Манижи на победу. "Во-первых, она поёт на русском. Это серьёзный барьер, который помешает многомиллионной европейской аудитории понять, что же она хотела сказать. Во-вторых, тема сильной женщины также звучит в песне участницы от Мальты, и она уже в фаворитах", - сказал Лазарев в интервью kp.ru ("Комсомольской правде").

Напомним, что Сергей Лазарев дважды принимал участие в конкурсе "Евровидение" - в 2016 и 2019 годах. Оба раза он занимал третье место.

Конкурс должен пройти в голландском Роттердаме с 18 по 22 мая. Это будет юбилейное, 65-е "Евровидение". Россию представит певица Манижа с песней "Русская женщина". В прошлом году песенный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

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