Пугачёва не поздравила поседевшего Киркорова с 54-летием

Певец отметил день рождения в кругу друзей

Алла Пугачёва проигнорировала день рождения своего четвёртого мужа. Филипп Киркоров не получил поздравлений от Примадонны, даже в соцсетях она не написала ему ни строчки. Не оттого ли король российской эстрады поседел, шутят в Сети. Недавно он сменил образ и удивляет публику новой причёской с волосами пепельного цвета.

Между тем в звёздной тусовке поговаривают, что Пугачёва охладела к Киркорову и перестала с ним общаться из-за того, что он дружит с Ольгой Бузовой. Алла Борисовна её вроде бы недолюбливает, поэтому и их дружбе с Филиппом пришёл конец. После развода в 2005 году Киркоров и Пугачёва часто общались и обменивались поздравлениями.

На 54-ом дне рождения Киркорова собралась весёлая компания. На праздник явились продюсер Ольга Бузова, Яна Рудковская, участники Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская, певицы Алсу и Юлия Паршута, победитель второго сезона шоу "Маска" Jony.

В гостях у короля российской эстрады были также певица MARUV, Стас Михайлов, Ксения Собчак, Юлия Савичева, Егор Крид. Пришли и Григорий Лепс, Оксана Самойлова, Лолита и многие другие, пишет "Московский комсомолец".

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