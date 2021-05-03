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Пугачёва не поздравила поседевшего Киркорова с 54-летием

18:52
  • понедельник
  • 03 мая 2021

Певец отметил день рождения в кругу друзей

Алла Пугачёва проигнорировала день рождения своего четвёртого мужа. Филипп Киркоров не получил поздравлений от Примадонны, даже в соцсетях она не написала ему ни строчки. Не оттого ли король российской эстрады поседел, шутят в Сети. Недавно он сменил образ и удивляет публику новой причёской с волосами пепельного цвета. 
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Между тем в звёздной тусовке поговаривают, что Пугачёва охладела к Киркорову и перестала с ним общаться из-за того, что он дружит с Ольгой Бузовой. Алла Борисовна её вроде бы недолюбливает, поэтому и их дружбе с Филиппом пришёл конец. После развода в 2005 году Киркоров и Пугачёва часто общались и обменивались поздравлениями.

На 54-ом дне рождения Киркорова собралась весёлая компания. На праздник явились продюсер Ольга Бузова, Яна Рудковская, участники Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская, певицы Алсу и Юлия Паршута, победитель второго сезона шоу "Маска" Jony.

В гостях у короля российской эстрады были также певица MARUV, Стас Михайлов, Ксения Собчак, Юлия Савичева, Егор Крид. Пришли и Григорий Лепс, Оксана Самойлова, Лолита и многие другие, пишет "Московский комсомолец".

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