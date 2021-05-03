Бывшая жена Аршавина рассказала о новых проблемах со здоровьем

У Алисы никак не закончится чёрная полоса

У 38-летней Алисы Аршавиной новые проблемы со здоровьем. На этот раз – с ногами, экс-супруга футболиста страдает от пролежней, которые образовались от долгого нахождения в лежачем состоянии.

После развода с футболистом у Алисы началась чёрная полоса. У неё нашли серьёзное аутоиммунное заболевание, которое привело фактически к потере носа – разрушились хрящи и соединительные ткани на лице. Потом Аршавина перенесла перитонит и несколько дней пролежала в коме. Врачам удалось буквально вытащить Алису с того света и стабилизировать её состояние.

"Я начала выздоравливать. Результаты анализов уже радуют. Организм борется, но ноги медленно заживают", - написала Алиса у себя в соцсети.

Андрей Аршавин прожил в браке с Алисой всего три года. У них родилась дочь Есения. У Алисы уже были двое детей от бизнесмена Алексея Казьмина. Развелась Аршавина с футболистом, как он сама утверждала, из-за его многочисленных измен.

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