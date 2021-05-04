В Бурятии ищут попавших под лавину туристов

Один человек найден мертвым

В горах Бурятии развёрнута спасательная операция - ищут туристов, попавших под лавину. Следственный комитет подтвердил, что один человек погиб. Двое пострадавших эвакуированы в Иркутск, ещё двое остаются под снегом.

ЧП произошло на перевале Горелова, в 12 километрах от ближайшего посёлка. Пятеро туристов из Красноярского края совершали восхождение на одну из вершин Саянских гор. Маршрут был зарегистрирован в МЧС - это помогло спасателям быстро отреагировать, отмечает "ТВ Центр".

Двое туристов выбрались самостоятельно, они и сообщили о случившемся. На место сразу выдвинулись местные спасатели, также для усиления группировки вертолёт Ми-8 доставил в горы отряд МЧС из Иркутской области. Этот же борт забрал пострадавших. Прокуратура республики начала проверку по факту происшествия.

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