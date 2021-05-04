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При пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы пострадали 18 человек

09:45
  • вторник
  • 04 мая 2021

Двое находятся в реанимации

Столичная прокуратура начала проверку после сильного пожара в помещении гостиницы на Шестой Кожуховской улице. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, пострадали 18 человек, среди них 10 детей.

По предварительным данным, погибших нет. В ходе тушения удалось спасти более 300 человек. "Троим потребовались реанимационные действия. Благодаря усилиям находящихся на месте медицинских бригад, один человек пришел в сознание. Реанимация двоих человек продолжается", - сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по столице.

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