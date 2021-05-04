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В Ярославле набережная ушла под воду

11:34
  • вторник
  • 04 мая 2021

Ситуация с паводками остается сложной

Ситуация с весенними паводками осложнилась сразу в нескольких регионах Сибири, на Дальнем Востоке и европейской части России. В Ярославле резко поднялся уровень воды в Волге. Затоплена набережная и сотни приусадебных участков. Сложная обстановка и в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург хоть и северная столица, но снег в начале мая петербуржцев все-таки выбил из эмоционального равновесия. Особенно байкеров, которые на майские праздники планировали открыть сезон. Из-за сильных дождей некоторые улицы были подтоплены. Такая ненастная погода - с сильным ветром, дождем и мокрым снегом - сохранится в Петербурге и в среду, сообщает "ТВ Центр".

А вот в Калининградской области снега выпало гораздо больше. Он припорошил грядки и заставил переживать садоводов за урожай. В Ярославле под водой оказалась набережная. За несколько дней уровень Волги поднялся почти на полтора метра. Подтоплены 300 приусадебных участка.

На востоке страны погода тоже преподносит сюрпризы. Забайкальский край засыпан снегом. Аномально большое количество снега в апреле и резкое потепление в мае стали причиной подтопления домов в Магадане.

В Алтайском крае паводковая обстановка остается нестабильной. В населенных пунктах, которые пострадали от наводнений, работают оценочные комиссии. На сегодня ущерб от паводка составил уже более 70 миллионов рублей.

​Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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