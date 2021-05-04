Раздававшая печенье на Майдане Нуланд собралась на Украину

Что американская делегация обсудит в Киеве?

Киевские силовики возобновили обстрелы Донбасса. Под миномётным огнём оказались пригороды Луганска. Неспокойно и в Донецке. Украинские снайперы обстреляли село Коминтерново. Погиб военный ДНР. Тем не менее, Киев и его покровители в Вашингтоне продолжают обвинять в агрессивных действиях Россию. На Украину во вторник прибудет печально известная Виктория Нуланд, а также госсекретарь США Энтони Блинкен. Перед поездкой он дал интервью американским СМИ.

Интерес к беседе с госсекретарём США на телеканал CBS подогревали, как могли. Интриги не получилось. Разговор, вполне предсказуемо, коснулся двух наиболее острых тем: отношения Соединённых Штатов с Китаем и Россией. В военных конфронтациях ни с Пекином, ни с Москвой Вашингтон не заинтересован. Впрочем, Энтони Блинкен подчёркивает: администрация Байдена внимательно наблюдает за всем, что происходит на территории этих стран.

"На границе с Украиной сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась в страну. Я не могу сказать, что мы осведомлены о намерениях Путина. И существует бесчисленное множество вариантов его поведения в данной ситуации", - заявил Блинкен.

На все обвинения, которые в последнее время слишком часто поступают из Вашингтона, в Кремле не раз отвечали, что все это домыслы. Россия перемещает свои войска в пределах своей территории. И делает это на своё усмотрение. Это никому не угрожает, а следовательно, и волновать другие страны не должно. Ответ вполне логичный, который почему-то всё никак не услышат на Западе.

Соединённые Штаты, при этом, продолжают и дальше изображать миротворцев, на чьих плечах буквально держится стабильность и безопасность всего мира. Именно поэтому Госдепартамент анонсирует запуск специальной программы по содействию интеграции внутренне перемещённых лиц на Украине. Коснётся это жителей Донбасса и Крыма, которые переехали якобы из-за "российской агрессии" в регионе. На финансирование программы выделят почти 5 миллионов долларов.

Личную поддержку Киеву Энтони Блинкен озвучит уже в среду - американскую делегацию высших чинов власти ожидают в украинской столице. Сопровождать госсекретаря будет небезызвестная Виктория Нуланд, которая в 2014 году в качестве сувениров из "колыбели демократии" раздавала киевлянам печенье. Москва, при этом, активно призывает саму Украину и представителей западных стран собраться на неофициальной встрече Совета безопасности. Обсудить есть что. Россию, в частности, интересует, как продвигается расследование по поводу кровавых событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Пока западные политики предпочитают с трибун кричать о "российской агрессии" - времени разбираться, что же происходит в самой Украине, не остаётся. Радикалы всё так же продолжают устраивать победные марши по городам. Притесняя всех несогласных с новыми националистскими реалиями.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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