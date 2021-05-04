Появилось видео с места обрушения метромоста в Мехико

Под завалами остаются люди

Как минимум 20 человек погибли, ещё около 50 получили ранения в результате обрушения метромоста в Мехико. Многотонные конструкции вместе с поездом рухнули на шоссе.

Пролёт моста складывается пополам. Многотонная конструкция вместе с поездом падает на автотрассу - прямо на крыши проезжающих машин. Первые минуты после трагедии: на земле - груды искорёженного металла, куски арматуры и бетона. Водители и пассажиры зажаты в кузовах машин. Первыми на помощь приходят случайные прохожие.

Трагедия произошла в юго-восточной части Мехико поздно вечером, когда на улицах и в метро было довольно много людей. Погибли и пострадали десятки жителей. На месте крушения работают врачи, пожарные и нацгвардия. Подъезды к этому району перекрыты, выставлено полицейское оцепление. Спасатели разбирают обломки и ищут раненых, которые, возможно, находятся под завалами.

Соболезнования от лица правительства выразил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Что вызвало возмущение пользователей соцсетей. 9 лет назад, когда была построена эта ветка метро, городскую администрацию возглавлял именно он. Техническое состояние подземки и раньше вызывало много вопросов. На кадрах трёхлетней давности на опорах моста видны повреждения. Конструкция частично обрушилась в результате землетрясения.

А несколько месяцев назад на другом участке метро вспыхнул пожар. Один человек погиб, 30 пострадали. Тогда пути ремонтировали почти месяц.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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