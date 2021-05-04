В России за сутки выявили 7770 новых случаев COVID-19

Вакцинация продолжается

Первую партию нашего "Спутника V" во вторник доставили в Шри-Ланку. А с Венесуэлой, где нашей вакциной прививают уже несколько месяцев, Россия сегодня возобновила авиасообщение. Первый самолет вылетел в Каракас из Москвы. Что касается эпидемической ситуации в нашей стране, по данным оперштаба, за минувшие сутки выявили 7 тысяч 770 новых случая коронавируса.

Зашел в общественный транспорт - надень маску и перчатки. А еще лучше сделать это заранее. Правилом, которое актуально уже больше года, в последнее время многие стали пренебрегать. Значит, пришло время напомнить: коронавирус еще не побежден. В Москве в последние дни в метро и наземном транспорте проводят рейды по соблюдению санитарных норм, сообщает "ТВ Центр".

Праздники вакцинации - не помеха. В Рязани прививочные кабинеты в гипермаркетах стали уже настолько привычными, что жители города, отправляясь за покупками, сразу планируют время на посещение врача.

Медики особо отмечают: педагоги вакцинируются охотно и массово. Так, заместитель директора школы хутора Игнатевский в Адыгее Алла Зехова сделала прививку одной из первых, еще в декабре, когда вакцинация в республике только начиналась.

В России вакцинация идет полным ходом. "Спутник V" одобрили уже в 64 странах мира. Во вторник поставки начались в Шри-Ланку. Эффективность нашего препарата составляет 97 процентов. Это особо отмечают во Всемирной организации здравоохранения и очень рассчитывают на массовое использование. Всего же, как сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус, для вакцинации в масштабах планеты только в этом году необходимо свыше 40 миллиардов долларов в дополнение к уже выделенным для борьбы с коронавирусом 19 миллиардам. Особое внимание сейчас приковано к Индии. За сутки там снова более 350 тысяч заболевших. Но люди полагают, что цифра сильно занижена из-за сложности учета в стране с миллиардным населением. Правительство не справляется с пандемией. В Индии острая нехватка больничных коек, медикаментов и кислорода. На помощь приходят волонтеры.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают: взрывной рост заболеваемости в Индии обусловлен численностью населения в стране, а также мутировавшим штаммом коронавируса, который очень заразен. ВОЗ призывает остальные страны мира присоединиться к оказанию помощи Индии.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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