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Россиянка защитила титул чемпионки мира по шашкам

12:03
  • вторник
  • 04 мая 2021

Соревнования проходили в Варшаве

Россиянка Тамара Тансыккужина стала чемпионкой мира по шашкам. Этот титул она защитила уже в седьмой раз. В финале соревнований, которые проходили в Варшаве, наша спортсменка обыграла польку Наталью Садовскую, отмечает "ТВ Центр".

Но запомнится этот чемпионат не только победой Тансыккужиной, но и неприятным инцидентом в четвертом раунде. Когда прямо во время игры организаторы стали демонстративно убирать со стола триколор и табличку с именем россиянки.

Глава местной федерации шашек позже объяснил свои действия давлением со стороны ВАДА. В знак солидарности уже в следующем раунде флаг своей страны убрала и польская спортсменка.

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