ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вассерман провел экскурсию по Преобреженскому кладбищу

11:57
  • вторник
  • 04 мая 2021

Там похоронены фронтовики, погибшие при обороне столицы

Экскурсию по самому крупному воинскому мемориалу Москвы провёл в преддверии 9 мая известный публицист Анатолий Вассерман.

Вместе с волонтёрами он посетил Преображенское кладбище. Именно здесь был зажжён первый вечный огонь в столице. На воинском мемориале похоронены солдаты и офицеры, погибшие при обороне Москвы. А также те, кто скончался от ран в городских госпиталях. Всего более 10 тысяч фронтовиков. В память о них позвонили в колокол, сообщает "ТВ Центр".

"Память о тех, кто своими силами и своими жертвами создавал нашу общую Победу – конечно, помнить об этих людях надо всегда", - заявил Вассерман.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Анатолий Вассерман проводит экскурсию по Преобреженскому кладбищу
Анатолий Вассерман проводит экскурсию по Преобреженскому кладбищу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.