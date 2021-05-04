Вассерман провел экскурсию по Преобреженскому кладбищу

Там похоронены фронтовики, погибшие при обороне столицы

Экскурсию по самому крупному воинскому мемориалу Москвы провёл в преддверии 9 мая известный публицист Анатолий Вассерман.

Вместе с волонтёрами он посетил Преображенское кладбище. Именно здесь был зажжён первый вечный огонь в столице. На воинском мемориале похоронены солдаты и офицеры, погибшие при обороне Москвы. А также те, кто скончался от ран в городских госпиталях. Всего более 10 тысяч фронтовиков. В память о них позвонили в колокол, сообщает "ТВ Центр".

"Память о тех, кто своими силами и своими жертвами создавал нашу общую Победу – конечно, помнить об этих людях надо всегда", - заявил Вассерман.

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