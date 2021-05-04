Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе

Они не намерены прекращать общение

Один из богатейших людей мира, основатель компании Microsoft Билл Гейтс разводится с женой. В совместном заявлении супруги отметили, что решение о расторжении брака они приняли после длительных размышлений и большой работы над отношениями, передает "ТВ Центр".

Несмотря на развод, Билл и Мелинда не намерены прекращать общение и совместную работу в благотворительном фонде. Состояние Гейтса оценивается в 130 миллиардов долларов. Он занимает четвёртое место в списке богатейших людей мира по версии "Форбс".

Финансовая сторона развода не разглашается. Ранее в СМИ появились детали брачного договора супругов. Так, в документе Билл Гейтс оставлял за собой право на измену раз в год. Если лимит был превышен, то бизнесмену пришлось бы выплатить жене 20 миллионов долларов.

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