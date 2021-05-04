Собянин рассказал о развитии водного транспорта в столице

Причалы и речные вокзалы получили новую жизнь

В Москве может появиться новый вид общественного транспорта - водный. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин во время встречи с жителями столицы.

Запланированы два экспериментальных маршрута. Они будут начинаться возле северного и южного речных вокзалов. Это стало возможным после масштабного благоустройства набережных и парков возле реки, открытия "Острова мечты" и реновации ЗИЛа. В своем блоге мэр отметил, что проект очень сложный, но у него и много плюсов.

"Какие-то локальные маршруты на одну - две остановки, которые, возможно, будут востребованы и это связано больше с туризмом. Хорошо обустроенные набережные красивые. Переезд из одного центра, от Кремля – до другого объекта, до "Лужников", плюс, это сразу требует реконструкции и обеспечения безопасности, причальных стенок, кассы для билетов – огромной инфраструктуры", - отметил Собянин.

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