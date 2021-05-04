Названы сроки возобновления строительства "Северного потока - 2"

NABU подала иск в суд Гамбурга против строительства газопровода

Строительство газопровода "Северный поток - 2" может возобновиться в конце мая. Об этом сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на Федеральное морское и гидрографическое агентство.

Ранее природоохранная организация Союз защиты природы (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода.

"В марте 2018 года Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября", - отмечает агентство.

В конце апреля в "Газпроме" заявили, что реализация проекта продолжается вопреки санкционному давлению. Там отметили, что все работы выполняются в полном соответствии с выданными разрешениями.

"Северный поток - 2" предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Активным противником проекта выступают США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram