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"Синие губы, весь белый": Прилучный рассказал, что перенес при разрыве с Муцениеце

13:38
  • вторник
  • 04 мая 2021

Расставание для актера не прошло безболезненно

Популярный российский актер Павел Прилучный болезненно перенес расставание с бывшей супругой Агатой Муцениеце. Об этом рассказал сам артист.

"Как-то выезжаю на трассу и вдруг понимаю, что левую сторону пробило током и отключило полностью. Я кое-как на обочину срулил. У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый", - приводит слова актера StarHit.

По словам Прилучного, скорая помощь приехала оперативно. "Сердце немножко подустало. А у меня кредиты, ипотеки и все остальное... Семья была", - поделился актер.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году после десяти лет брака. Артист ушел от супруги к коллеге по цеху Мирославе Карпович.

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